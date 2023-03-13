СПП попросил президента РФ оставить льготы в пищевой сфере только для российских компаний

Председатель исполкома Союза пищевой промышленности Игорь Трунов отметил, что в ближайшее время поддержку, защиту и развитие отечественной отрасли необходимо тщательно проработать

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Союз пищевой промышленности (СПП) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой внести структурные изменения во взаимодействие государства и отечественного пищевого бизнеса, а также закрепить законодательно льготное кредитование, субсидирование и участие в госпрограммах только для контролируемых россиянами и зарегистрированных в РФ предприятий. Об этом ТАСС рассказал в понедельник председатель исполкома СПП доктор юридических наук Игорь Трунов.

В союзе считают, что в ближайшее время поддержку, защиту и развитие отечественной отрасли необходимо тщательно проработать и принять два федеральных закона "О продовольственной безопасности в РФ" и "О саморегулируемых организациях в сфере пищевой промышленности". По словам Трунова, доля иностранного капитала в пищевой и перерабатывающей промышленности РФ составляет около 60%.

"Государственная поддержка при такой ситуации может рассматриваться или как процесс инвестирования в иностранные компании, или вывод денег за рубеж. Необходима деофшоризация как для стимулирования уплаты налогов в России, так и для развития продовольственной независимости. Полагаем, [что] необходимо законодательно закрепить льготное кредитование, субсидирование и участие в государственных программах только для контролируемых россиянами и зарегистрированных в России предприятий", - говорится в обращении СПП.

Деофшоризация

Как утверждает председатель исполкома СПП, Россия - единственная в мире страна, у которой почти весь крупный бизнес зарегистрирован в офшорах. По его словам, офшоризация в странах Европы составляет не более 4 %, в США - 2 %, а Россия среди развитых стран не имеет аналогов. "Отличие западной и российской моделей офшоризации кардинально разные. На западе в офшоры выводятся только прибыли, что влечет за собой проблемы фискального характера, а в России не только прибыли, но и активы, а это угроза утраты всей отечественной экономики, что сильно снижает управляемость страной, приносит значительные налоговые убытки", - пояснил Игорь Трунов. При этом собеседник агентства отметил, что российская экономика теряет значительные финансовые ресурсы, уходящие в офшорные банки. Среди проблем офшоризации Трунов считает "большую диспропорцию в конкурентных преимуществах между компаниями, использующими офшоры, и российскими компаниями".

Необходимость реформ

Как следует из обращения СПП, в России необходимы структурные изменения взаимодействия государства и пищевого бизнеса, введение системы саморегулируемых организаций с обязательным членством в сфере пищевой промышленности, что создаст условия эффективного отбора профессиональных участников пищевого рынка, повышение качества услуг и пищевой продукции, значительное улучшение самоконтроля (надзора) за деятельностью коммерческих организаций. В СПП считают, что самоорганизация является современным и эффективным инструментом обеспечения повышения качества и безопасности товаров и услуг при рыночных условиях хозяйствования, который "позволит профессиональным сообществам в РФ самостоятельно разрабатывать стандарты и правила ведения своей деятельности без необходимого вмешательства государственных регуляторов", а также сохранять определенный госконтроль в стратегически значимой отрасли экономики. "Саморегулируемые организации - это субъекты экономической деятельности, которые осуществляют публичные функции и действуют не только в интересах извлечения прибыли, но и в целях удовлетворения общественных потребностей. Их создание и передача им контрольных государственных функций являются частью экономической политики государства", - говорится в документе.

В СПП также отметили, что в рамках реформ в пищевой промышленности немаловажным будет являться создание компенсационных фондов возмещения вреда, разрешение споров посредством третейского суда, инновационное взаимодействие с Министерством науки и высшего образования РФ, а также с РАН. "Считаем, что назрело время принятия федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере пищевой промышленности", в котором законодатель наделит саморегулирующие организации рядом публичных нормотворческих, исполнительно-распорядительных, контрольных полномочий. В условиях глубокой политической, структурной и технологической трансформации мировой экономики эффективная экономическая политика государства, деофшоризация, саморегулируемые рыночные системы управления, совместно финансируемые научные разработки и программы должны стать ключевыми элементами технического перевооружения и инновационного развития с учетом мировой геополитической конъюнктуры, актуальности технологических вызовов для государства", - резюмировал Игорь Трунов.