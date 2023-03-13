В КНР заявили о намерении укреплять экономическое сотрудничество с Тайванем

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отметил, что Пекин продолжит взаимодействовать с островом в культурной сфере

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Центральное правительство КНР будет проводить политику по укреплению экономического сотрудничества с островом Тайвань и стремится к нормализации отношений с Тайбэем. Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Мы продолжим продвигать сотрудничество с Тайванем в области экономики, а также в культурной сфере, - сообщил он, выступая на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва. - Нормализация сотрудничества соответствует устремлениям обеих сторон [Пекина и Тайбэя], и нам нужно предпринимать для этого еще больше совместных усилий".

Как напомнил Ли Цян, жители Тайваня и материковой части КНР "соединены тесными кровными узами". Он подчеркнул, что взаимодействие с островом следует укреплять на основе консенсуса о принципе "одного Китая", достигнутого между Пекином и Тайбэем в 1992 году.

Ли Цян выразил надежду, что количество тайваньцев, посещающих континентальную часть КНР, и компаний Тайваня, которые намерены развивать там бизнес, будет постоянно возрастать.

Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе 2022 года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй. Эта поездка вызвала крайнее недовольство в Пекине и негативно отразилась на торгово-экономическом взаимодействии между материковым Китаем и Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.