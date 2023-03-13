ВТБ в Казахстане начал выпуск пластиковых карт "Мир"

В банке отметили, что клиенты смогут снимать деньги без ограничений по числу операций

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы "Мир". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба финансовой организации.

"В декабре прошлого года мы представили цифровые карты "Мир". Сейчас мы начали выпускать их в пластике. Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что "ВТБ Казахстан" обслуживает как собственные карты "Мир", так и зарубежные. "Это значит, что вы сможете снимать деньги без ограничений по числу операций", - пояснили в пресс-службе.

Пополнить карту можно несколькими способами: через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, а также со своего расчетного счета в VTB KZ Online, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Карта позволит клиентам получать переводы с карт "Мир" любого иностранного банка, оформить онлайн-покупки в российских сервисах, проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online.