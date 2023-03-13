В Госсовете Китая заявили о проявлении нулевой терпимости к любой коррупции

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян отметил, что республика всегда будет придерживаться строгих стандартов и требований в вопросах формирования правительства с незапятнанной репутацией

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китайское правительство будет проводить политику нулевой терпимости по отношению к любым проявлениям коррупции и намерено активно бороться со злоупотреблениями в структурах государственной власти. Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Чиновники во всех ведомствах и на всех уровнях должны помнить, что они служат народу и нуждам национального развития, - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции по итогам завершившихся в Пекине ежегодных сессий высшего совещательного и законодательного органов страны. - Мы будем всегда придерживаться строгих стандартов и требований в вопросах формирования правительства с незапятнанной репутацией, проявлять нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции".

Ли Цян напомнил, что руководство КНР также намерено бороться с формализмом и бюрократией, проявлять креативность при решении государственных вопросов.

Власти Китая активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, включая высокопоставленных, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным. В целях пресечения злоупотреблений в партийных структурах и правительстве в марте 2018 года КНР создала Государственный надзорный комитет. Он наделен расширенными полномочиями в сфере борьбы с коррупцией.