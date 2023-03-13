"Сколково" начал новый отбор особо значимых IT-проектов на получение грантов

На грант в размере до 700 млн рублей могут претендовать российские компании, чьи проекты включаются в перечень особо значимых проектов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Фонд "Сколково" начал прием заявок на участие в конкурсном отборе ОЗП - особо значимых проектов, в этом году планируется поддержать не менее десяти. О старте отбора IT-проектов, которые позднее могут рассчитывать на грант в размере до 700 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

В прошлом году "Сколково" предоставил гранты семи ОЗП из разных отраслей, в том числе из металлургической, химической, сельскохозяйственной и авиастроительной. Сумма грантов тогда превысила 1,9 млрд рублей. В 2023 году фонд планирует поддержать уже не менее 10 проектов. Установленный размер гранта - до 700 млн рублей, срок отбора будет зависеть от количества полученных заявок от компаний.

На финансирование могут претендовать российские компании, чьи проекты включаются в перечень ОЗП (утверждается президиумом правкомиссии по цифровому развитию). При этом грантополучатель должен выступать "заказчиком пилотного внедрения отечественных продуктов, сервисов или платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий", уточнили в пресс-службе фонда.

"Такие проекты должны быть направлены на импортозамещение иностранного программного обеспечения или ПАК (программно-аппаратных комплексов - прим. ТАСС) в ключевых отраслях российской экономики", - добавили там. Гранты предусмотрены по национальной программе "Цифровая экономика".

Проекты перед их одобрением проходят несколько этапов, поясняет директор проектного офиса фонда Екатерина Столбова. Приоритеты определяются индустриальными центрами компетенций (ИЦК), перечень предварительно одобренных ИЦК и отраслевыми комитетами проектов утверждает правительство РФ, а "Сколково" проводит их собственную экспертизу. Далее фонд может принять решение о предоставлении проекту гранта.