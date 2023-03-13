Жители Камчатки сэкономили более 8 млн рублей благодаря субсидированию перевозки продуктов

В отдаленные районы региона в 2022 году доставили 217 тонн товаров по субсидируемым ценам

ТАСС, 13 марта. Эксперимент по субсидированию транспортных расходов на доставку продуктов питания в отдаленные населенные пункты Камчатского края позволил местным жителям сэкономить более 8 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона, подводя итоги первого этапа эксперимента.

"В 2022 году стартовал эксперимент в Камчатском крае по субсидированию транспортных расходов на доставку продуктов питания в отдаленные поселки и села полуострова. В этом году 14 населенных пунктов из 8 муниципальных районов приняли активное участие в этом эксперименте. Благодаря этому нам удалось снизить совокупные расходы жителей этих 14 населенных пунктов на приобретение продуктов питания на 8 млн рублей. <...> 217 тонн товаров в отдаленные районы по итогам 2022 года по субсидируемым ценам были поставлены", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Юлию Морозову.

Субсидия распространялась не только на продукты первой необходимости, такие как подсолнечное масло, сахар, разные виды круп, в перечень субсидируемых вошли также свинина и куриное мясо. В этом году эксперимент продолжается, его участниками станут все отдаленные населенные пункты. На сегодня правительством региона на реализацию проекта выделено 6,5 млн рублей. Среднее снижение цены на отдельные позиции составило от 10 до 30%.

Также в ближайшее время будет расширен перечень продуктов, доставку которых в отдаленные поселки будут субсидировать. Губернатор края Владимир Солодов по итогам поездки в Олюторский и Карагинский районы дал поручение расширить список продуктов питания, которые попадают в перечень субсидированных, а также увеличить число участвующих в этой работе магазинов. Также он поручил проработать вопрос доставки в северные районы скоропортящихся продуктов.