13 марта, 06:47,
обновлено 13 марта, 07:31

Российское подразделение "Радио Свобода" признали банкротом

Российское подразделение "Радио Свобода" признали банкротом
© Михаил Почуев/ ТАСС

Арбитражный суд Москвы открыл в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), передает корреоспондент ТАСС из зала суда в понедельник.

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"Арбитражный суд Москвы <...> решил в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу отказать. Признать ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев", - заявил судья.

15 августа Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" в рамках процедуры банкротства по заявлению налоговой инспекции.

Представитель радиостанции в рамках заседания настаивала, что ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" возражает против введения процедуры конкурсного производства и признания его банкротом. "Полагаем, что требования налогового органа, которые изначально были заявлены, требования о неуплате налогов, лишь формально послужили поводом для обращения в суд, так как <...> невозможность уплатить налоги в полном объеме была связана исключительно с блокировкой счетов", - подчеркнула она.

Заявление о банкротстве "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" поступило в суд 4 марта. Позже радиостанция сообщила о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.

В начале марта радиостанция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" сообщила, что приостанавливает работу на территории России. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту РСЕ/РС за публикацию недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине. Радиостанция контролируется американским правительственным Агентством по глобальным средствам массовой информации, средства на ее деятельность ассигнует Конгресс США. 

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© Информационное агентство ТАСС
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