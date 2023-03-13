Кабмин снял запрет на изменение не попавших в "регуляторную гильотину" требований

Бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ сняло запрет на внесение изменений в обязательные требования к бизнесу, ранее не попавшие в "регуляторную гильотину". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Регуляторная гильотина" была запущена российскими властями, чтобы убрать самые одиозные требования в нормативно-правовых актах, содержащих избыточные нормы.

"Правительство сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в "регуляторную гильотину". Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Поясняется, что скорректировать обязательные требования к бизнесу теперь станет возможно после оценки регулирующего воздействия, проведенной Минэкономразвития. Изменение не должно устанавливать новые запреты и ограничения, а, напротив, должно улучшать его положение и снижать затраты.

"Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Работа по оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году, тогда по поручению президента РФ была реализована "регуляторная гильотина". Также кабмин утвердил для ее реализации более 40 отраслевых рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса. В результате работы групп удалось отменить 143 тыс. обязательных требований, в том числе устаревших. Аппарат правительства совместно с Минэкономразвития проводит анализ состояния базы обязательных требований на основе обратной связи от бизнеса, которую получает через систему досудебного обжалования на портале госуслуг.