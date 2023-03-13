Мобильный оператор "Миранда-медиа" начнет работать в ДНР до 1 мая

В Министерстве цифрового развития рассчитывают, что приход компании поможет избежать монополии на рынке связи в регионе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мобильный оператор "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, готовит инфраструктуру для начала работы в Донецкой Народной Республике и должен приступить к работе в регионе до 1 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"До 1 мая "Миранда-медиа" должна стать альтернативным магистральным оператором в ДНР", - сказали в министерстве.

Сейчас оператор готовит инфраструктуру для начала работы в регионе. В будущем, как считают в министерстве, компания может стать единым оператором новых российских регионов. "На данный момент основная задача "Миранды-Медиа" - сформировать альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи в ДНР", - добавили в Минцифры.

В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что правительство поручило Министерству цифрового развития создать единого оператора мобильной связи в новых регионах РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам вице-премьера, уже организована работа по мониторингу качества мобильной связи, а тарифы не превышают уровень средних российских.

Действующие в новых регионах операторы связи продолжат работу, сообщалось ранее в решениях, принятых по итогам декабрьского заседания Госкомиссии по радиочастотам. В ДНР это "Республиканский оператор связи", в ЛНР - "Мобильные коммуникационные системы", в Херсонской и Запорожской областях - "МирТелеком" и "К-телеком".

В начале марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил надежду, что консолидация активов двух государственных операторов сотовой связи в Донецкой и Луганской народных республиках состоится в 2023 году.