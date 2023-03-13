13 марта, 07:25,
обновлено 13 марта, 07:50

Турция намерена в течение года приступить к реализации проекта газового хаба

Как сообщил источник в министерстве энергетики и природных ресурсов республики, идут работы по урегулированию юридической составляющей проекта

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Проект газового хаба в Турции будет реализован в течение года, в настоящее время идет работа по урегулированию юридической составляющей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в министерстве энергетики и природных ресурсов республики.

"Да, действительно, согласно нашим планам, запуск газового центра должен состояться в течение года. Сейчас ведутся работы по урегулированию юридической составляющей проекта. Точно сказать, когда они будут полностью завершены, пока трудно", - отметил собеседник агентства.

При этом он проинформировал, что дата проведения конференции, посвященной газовому хабу, еще не определена.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя" с идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они проявят заинтересованность в этом. Анкара положительно отнеслась к данной инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания в Стамбуле хаба и центра торговли газом у нее готова. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация