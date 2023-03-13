Патрушев: ФРГ знает, что разрушение "Северных потоков" приведет ее экономику к упадку

По словам секретаря СБ РФ, Берлин в курсе, что его тесная экономическая кооперация с Москвой "никогда не устраивала Вашингтон и Лондон"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Берлин осознает, что последствием терактов на "Северных потоках" станет дальнейшая деградация германской экономики, но продолжает идти на поводу у Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку. При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", - отметил он.

И сейчас Белый дом заставляет "немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе", указал Патрушев.