13 марта, 07:32
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Патрушев: ФРГ знает, что разрушение "Северных потоков" приведет ее экономику к упадку

По словам секретаря СБ РФ, Берлин в курсе, что его тесная экономическая кооперация с Москвой "никогда не устраивала Вашингтон и Лондон"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Берлин осознает, что последствием терактов на "Северных потоках" станет дальнейшая деградация германской экономики, но продолжает идти на поводу у Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

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"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку. При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", - отметил он.

И сейчас Белый дом заставляет "немецкое руководство идти на поводу у выгодной властям США версии диверсии на трубопроводе", указал Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАГерманияВеликобританияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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