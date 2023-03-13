"Кавказ.РФ" вложит в терминал аэропорта Ставрополя более 500 млн рублей

Его планируется построить в течение 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Более полумиллиарда рублей вложит единый институт развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" в новый терминал аэропорта Ставрополя в Ставропольском крае, общая сумма инвестиций составит 2,7 млрд рублей. Его планируется построить в течение 2023 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Кавказ.РФ".

"Институт развития СКФО открыл финансирование крупного инвестпроекта в области аэропортовой инфраструктуры. При участии "Кавказ.РФ" в регионе планируется построить новый пассажирский терминал международного аэропорта Ставрополь. <...> Планируется, что общий объем инвестиций в строительство терминала аэропорта Ставрополь составит 2,7 млрд рублей. Участие "Кавказ.РФ" - 542 млн рублей. Аэровокзальный комплекс площадью почти 6 тыс. кв. м планируется построить в течение 2023 года", - говорится в сообщении.

Комплекс будет обеспечен современной технологической инфраструктурой для комфортного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Это будет двухэтажный терминал с пропускной способностью до 200 пассажиров в час и около 300 тыс. в год. Как ожидается, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить дополнительные налоговые поступления и улучшить транспортное сообщение не только на Ставрополье, но и в прилегающих Краснодарском крае и Ростовской области.

"В нашем инвестиционном портфеле уже два проекта в сфере развития аэропортовой инфраструктуры Северного Кавказа. Это новый терминал аэропорта Владикавказ, который ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, и строящийся терминал в Ставропольском крае. Отрасль приоритетная, так как это не только развитие инфраструктуры, рабочие места и инвестиции, это и прямой способ повысить туристическую доступность и привлекательность всего региона", - приводят в пресс-службе слова генерального директора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

В пресс-службе также добавили, что в перспективе "Кавказ.РФ" рассматривает участие в подобных проектах в Минеральных Водах и Нальчике.

В 2022 году при участии "Кавказ.РФ" завершилось строительство пассажирского терминала международного аэропорта Владикавказ площадью 5,5 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил более 2 млрд рублей, участие "Кавказ.РФ" - порядка 280 млн. Новый терминал позволил увеличить пропускную способность аэропорта с 320 до 500 пассажиров в час.