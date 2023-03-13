В работе приложений и сайта Росбанка произошел сбой

Банк отражает крупную DDоS-атаку

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Клиенты Росбанка могут сталкиваться с временными затруднениями в работе мобильных приложений, интернет-банка и сайта, банк отражает крупную DDоS-атаку, следует из сообщения в Telegram-канале кредитной организации.

"Росбанк отражает крупную DDоS-атаку. Основные системы банка работают в штатном режиме. Однако могут наблюдаться временные затруднения в работе приложений, интернет-банка и сайта. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

Росбанк заявляет, что технически готов к подобным обстоятельствам, специалисты делают все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны.

В банке также добавляют, что в текущей ситуации продлена работа офисов. Клиенты могут подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.