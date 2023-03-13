При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в городе построят и обновят около 2,5 тыс. объектов

КАЛУГА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Калужской области заключили концессионное соглашение с АО "Русатом Инфраструктурные решения", по которому в модернизацию коммунального комплекса Обнинска вложат более 6,7 млрд рублей, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"Вместе с АО "Русатом Инфраструктурные решения", дивизионом госкорпорации "Росатом", вложим более 6,7 млрд рублей в масштабную модернизацию коммунального комплекса Обнинска. Почти половину из этих средств - уже в ближайшие годы", - написал Шапша.

Губернатор уточнил, что на первом этапе обновления коммунального комплекса города решат первоочередные задачи, в частности, проблемы из-за изношенных сетей.

Около 2,5 тыс. объектов ЖКХ построят и обновят при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках соглашения, которое подписано на 16 лет. Оборудование и здания газовых котельных, насосных станций, канализационный коллектор, тепловые и водопроводные сети. На модернизацию системы теплоснабжения направят 3,3 млрд, а на системы водоснабжения и водоотведения - 3,47 млрд.