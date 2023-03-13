РНКБ запустил соцпроект для поддержки самозанятых в Крыму и на Кубани

Участники проекта смогут расширить клиентскую базу и получить рабочее место на территории банка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ запустил социальный проект для поддержки самозанятых в Крыму и Краснодарском крае, который обеспечит опытных и начинающих бизнесменов рабочими местами на территории банка, а также возможностью обучения и расширения клиентской базы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ запустил новый социальный проект по поддержке и развитию бизнеса самозанятых предпринимателей. Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах. Проект будет полезен как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто начинает работать на себя. Участники проекта получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя и увеличить базу клиентов, а также получить новые знания", - говорится в сообщении.

На первом этапе проекта самозанятые, представляющие индустрию красоты, смогут принять участие в праздничном фестивале "Энергия весны", где они посетят бесплатные мастер-классы и вебинары, которые проводят эксперты - лидеры этой сферы в России, а также предоставить бесплатные услуги желающим на фестивале. На мастер-классы уже записались более 100 человек.

"Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, которые работают на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

В РНКБ уточнили, что в мобильном приложении банка с помощью сервиса для самозанятых можно зарегистрироваться в этом статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в налоговой пользователю и вести бизнес онлайн.

"После регистрации в данном сервисе самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ. При этом для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту", - добавили в пресс-службе.