Эксперт: у России есть пара лет для того, чтобы вернуть долю на рынке газа Европы

По мнению независимого эксперта Александра Собко, российский экспорт газа в Европу, без учета Турции, в текущем году сократится в несколько раз

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Если Россия действительно захочет увеличить поставки природного газа в Европу, то нужно успеть это сделать в ближайшие пару лет. Такое мнение высказал независимый эксперт Александр Собко в авторской колонке, опубликованной аналитическим центром "ИнфоТЭК".

По его мнению, исходя из текущих объемов, по максимальной оценке, объемы экспорта сетевого газа в Европу могут в 2023 году составить 30 млрд куб. м за счет прокачки по украинскому коридору и по сухопутному продолжению второй ветки "Турецкого потока". Таким образом, российский экспорт газа в Европу, без учета Турции, в текущем году сократится в несколько раз, полагает эксперт.

"Так или иначе, если Россия действительно захочет увеличить экспорт в Европу, то это нужно успеть сделать в ближайшие пару лет. Остается шанс нарастить масштабы поставок, пока не принято большое количество инвестрешений по новым заводам СПГ, компенсирующим российский экспорт. Уже понятно, что полного возврата к былой норме не будет. И потому, что доля российского газа в европейском балансе была очень велика даже в парадигме добрососедских отношений (около трети потребления и еще большая доля в импорте). И потому, что эти отношения при любом развитии событий не станут прежними", - считает он.

Собко отметил, что какое-то количество замещающих российский газ мощностей по сжижению, свыше планового мирового роста спроса, будут все-таки построены, в первую очередь в Северной Америке, и в США, в частности. По его словам, чтобы полностью заместить российские поставки и не "отбирать" сжиженный газ у прочих его потребителей по всему миру, Европе нужно около 100 млн тонн в год "нового" СПГ. Это соответствует 136 млрд куб. м - примерно на столько и сократился импорт из России по сравнению с докризисными значениями, добавил он.

Для увеличения поставок у России есть несколько маршрутов: сохранившаяся ветка "Северного потока" (27,5 млрд куб. м), газопровод Ямал - Европа (33 млрд куб. м), транзит через Украину.

Газ для ЕС

Аналитик отметил, что США обещают построить в ближайшие годы сопоставимые с потребностями Европы мощности, однако для этого нужно время.

"Что такое 100 млн тонн СПГ? С одной стороны, это четверть всего нынешнего производства, которое создавалось более 50 лет. С другой стороны, те же 100 млн тонн мощностей вроде как обещают построить США. Но для этого нужно время, хотя бы лет пять. В таком случае мы увидим удвоение действующих мощностей по сжижению в Соединенных Штатах", - подчеркнул эксперт.

Тем не менее в 2022 году были приняты инвестиционные решения о строительстве новых заводов СПГ совокупной мощностью всего 25 млн тонн, что совсем немногим больше, чем нужно лишь для покрытия планового роста спроса, указал он.

"Ведь если исходить из четырехпроцентного годового роста спроса на СПГ, то нужно ежегодно принимать инвестрешения на 16 млн тонн для покрытия этого спроса и еще около 5 млн тонн для компенсации падения производства на некоторых старых предприятиях из-за истощения привязанных к ним месторождений. Пока же Европа решает свои проблемы за счет других стран", - отметил эксперт.