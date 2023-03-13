"Ъ": российские авиакомпании в феврале впервые за год нарастили пассажиропоток

Услугами перевозчиков воспользовались более 6,5 млн пассажиров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании перевезли более 6,5 млн пассажиров в феврале 2023 года, что на 50 тыс. человек больше, чем в феврале 2022 года. Пассажиропоток авиакомпаний РФ увеличился впервые за год, сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет газета, прошлой весной перевозки упали на 20-30% в годовом выражении, летом - на 15-20%, к январю 2023 года снижение сократилось до 10%.

"Аэрофлот" нарастил пассажиропоток на 21% к февралю 2022 года, до почти 1,5 млн человек, отставание от февраля 2019 года - 40%. Пассажиропоток "Победы" упал на 17% к февралю 2022 года, до 850 тыс. человек, рост к февралю 2019 года - 36%. "Россия" перевезла 573 тыс. человек, прибавив 13% к прошлому году и почти нагнав результаты февраля 2019 года, отмечает "Коммерсантъ". В компании сообщили изданию, что результаты обусловлены ростом занятости кресел на внутренних маршрутах на 11,3% и открытием "транспортных узлов" в Красноярске и Сочи.

Авиакомпания S7 перевезла чуть более 1 млн человек, показав снижение на 9% к февралю 2022 года и рост на 40% к 2019 году (с 744 тыс.). В летнем сезоне компания планирует увеличить пассажиропоток за счет расширения маршрутной сети, в частности из Иркутска, и увеличения числа международных рейсов. Основной причиной снижения общего пассажиропотока там называют изменение структуры маршрутной сети, акцент на региональных перевозках и рост средней дальности рейсов, отмечает "Коммерсантъ". "Уральские авиалинии" выросли на 12% к февралю 2022 года и 2% к февралю 2019 года, до 525 тыс. человек, пишет газета.

В пресс-службе чартерной Azur Air, которая недосчиталась около 40% пассажиров, рассказали изданию, что "февральские цифры непрезентативны", поскольку "ситуация в отрасли кардинально изменилась". "Показателен будет март, в целом по году мы ожидаем рост пассажиропотока на 10%, до 2,3 млн человек", - добавили в компании. Еще в одной крупной компании добавили, что надеются нарастить перевозки до показателей 2019 года за счет переориентации флота на международные линии.