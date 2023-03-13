МЧС для поддержания авиапарка в 2023 году необходимо дополнительно 10,4 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. МЧС России для поддержания летной годности авиапарка в течение текущего года необходимы дополнительные ассигнования на сумму 10,4 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

"При этом необходимо отметить, что для выполнения первоочередных мер, направленных на поддержание летной годности существующего парка воздушных судов МЧС России, необходимы дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 10,4 млрд рублей к ранее утвержденному бюджету на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации по вопросам готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону 2023 года.