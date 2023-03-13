Ретейлеры увеличили выручку на 8 Марта в среднем на 30%

По данным входящих в АТОР торговых сетей, больше всего выросли продажи шоколада, косметических наборов и отечественных игристых вин

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), увеличили выручку на неделе с 2 по 8 марта в среднем на 30% по сравнению с обычной неделей февраля. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

АКОРТ, объединяющая 26 крупнейших ретейлеров России, подвела итоги продаж в торговых сетях в преддверии праздника 8 Марта, отмечается в материале. "Выручка крупных ретейлеров за неделю с 2 по 8 марта увеличилась в среднем на 30%, а покупательский трафик - на 25% в сравнении со стандартной неделей в феврале. Средний чек по сравнению с базовыми днями увеличился на 15%", - говорится в сообщении.

По данным торговых сетей, входящих в ассоциацию, продажи шоколада и конфет выросли за неделю в среднем в три раза, косметических наборов и средств по уходу - в 2,5 раза, отечественных игристых вин - в два раза, свежих ягод и фруктов - более чем на 70%. Рост продаж шоколада, тортов и пирожных в начале марта опередил показатели продаж в январе 2023 года.

Продажи цветов в крупных торговых сетях выросли в среднем в три раза по сравнению со стандартным периодом. Чаще всего к празднику россияне покупали тюльпаны, на втором и третьем месте по популярности - розы и горшечные цветы, самыми популярными из которых в этом году оказались орхидеи. Отличительной чертой текущего года стал рост предложения отечественных цветов: 90% проданных в торговых сетях тюльпанов были выращены в России, отмечают в ассоциации.

По данным проведенного АКОРТ мониторинга, в начале марта в торговых сетях также значительно вырос спрос на посуду (+40%), домашний текстиль (+120%) и кухонные принадлежности (+35%). Ретейлеры бытовой техники и электроники зафиксировали двукратный рост продаж смартфонов, наушников, умных колонок и часов, устройств для красоты и здоровья. Сети детских товаров отметили рост продаж платьев для девочек в 1,5 раза.

"Предпраздничная неделя марта принесла заметное оживление спроса: активность потребителей превысила показатели февральских и январских праздников, а общая динамика продаж и трафика в торговых сетях была сопоставима с аналогичным периодом 2021 года", - приводятся в сообщении слова председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.