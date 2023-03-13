Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении законопроект о цифровом рубле

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, документ могут рассмотреть на пленарном заседании 16 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении и регулировании в РФ цифрового рубля.

В ходе заседания один из авторов инициативы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что проект дополняет Гражданский кодекс РФ нормами, в соответствии с которым определяется содержание нового вида договора - договора цифрового счета, определяются порядок и особенности его заключения. Также предлагается урегулировать вопросы порядка заключения и расторжения договора цифрового счета, порядок совершения операций по нему, основания и определения списания цифровых рублей, пояснил Аксаков.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроект вызвал много дискуссий, комитету предлагается доработать его во втором чтении. "Мы предлагаем, конечно, сильно сузить поправки в Гражданский кодекс, при этом понимая, что все-таки отразить в Гражданском кодексе цифровой рубль нужно. Конечно, минимизировать все технологические вопросы и оставить только сущностные правовые и гражданско-правовые вопросы. Поэтому мы будем предлагать в Гражданском кодексе сделать так, как в новом ГК Китайской Народной Республики было сделано по поводу объектов: что это возможно и что это возможно в соответствии с законодательством, конечно, в договорах мы также отсылку такую сделаем и, наверное, на этом ограничимся", - пояснил он.

По словам Крашенинникова, в первом чтении законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании 16 марта.

Ранее Банк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.