В Тюменской области в 2023 году ожидают принять около 3,5 млн туристов

Прирост обеспечат за счет событийных мероприятий в Тобольске летом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Тюменская область ожидает в 2023 году около 3,5 млн туристов. Прирост будет обеспечен за счет событийных мероприятий в Тобольске за летние месяцы, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023" директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"[За] прошлый год, по данным аналитики, турпоток зафиксирован на уровне 3,3 млн человек. В текущем году мы рассчитываем на уровень в 3,5 млн туристов. Традиционно летний сезон популярен у туристов, за летние месяцы мы рассчитываем на максимальный всплеск по турпотоку, отдельно также стоит отметить ноябрь, когда открывается термальный сезон в Тюменской области. По итогам летнего периода мы планируем получить прирост турпотока в 10-15% к аналогичному периоду прошлого года, летом событийная повестка сконцентрирована в городе Тобольске, где состоится уже ставший легендарным реконструкционный фестиваль "Абалакское поле", мы планируем, что он пройдет в июле. В Тобольске запланированы и большие культурные события - "Театр Наций FEST", "Лето в Тобольском кремле", которые объединяют большое число поклонников музыки и театра", - сказал Пухов.

По его словам, туристическая инфраструктура региона полностью готова к приему гостей, а общий номерной фонд в области составляет около 10 тыс. койко-мест. В регионе действует два национальных туристских маршрута - "Романовы в Сибири" и "В Сибирь по своей воле".