"Нижнекамскнефтехим" отсудил $3,7 млн у турецкой компании Gemont

С июля по сентябрь 2022 года "Нижнекамскнефтехим" перевел организации по договору займа 172 млн рублей, Gemont задолженность в срок не вернул

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил исковые требования ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "Сибур") к турецкой компании Gemont на общую сумму $3,7 млн. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Gemont Endustri Tesisleri Imalat Ve Montaj Anonim Sirketi, в пользу Публичного акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" $2,9 млн, $272,3 тыс. процентов, $487,9 тыс. неустойки", - говорится в решении суда.

В декабре 2022 года ПАО "Нижнекамскнефтехим" подало два исковых заявления к турецкой Gemont. В иске о неисполнении обязательств по договору займа НКНХ просило взыскать с турецкой компании почти $3 млн долга, $152,6 тыс. процентов с последующим начислением по дату фактического исполнения, $945,4 тыс. неустойки. НКНХ также просил арестовать имущество должника, однако в этом суд ранее отказал.

Из материалов дела следует, что в июле 2022 года НКНХ и Gemont заключили договор займа, согласно которому НКНХ должен был передать турецкой компании не более $4,2 млн со сроком возврата до 30 сентября того же года и процентами из расчета 15% годовых. Займ предоставлялся на выплату зарплаты работникам российской "дочки" турецкой компании - ООО "Гемонт", которая участвовала в строительстве этиленового комплекса ЭП-600 для НКНХ. С июля по сентябрь НКНХ перевел 172 млн рублей, что составило $3 млн по курсу на момент перечисления. Gemont задолженность не вернул.

Третьим лицом в деле выступает в том числе российская "дочка" турецкой компании - ООО "Гемонт". В декабре 2022 года Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении этой компании по иску о самобанкротстве. Сумма исковых требований, указанная в заявлении, составляет 18,6 млрд рублей. "Гемонт" проходит в России ответчиком по нескольким десяткам арбитражных дел. Они были начаты в 2021-2022 годах. Один из самых крупных исков подала компания "Газпром автоматизация" - на 1 млрд рублей. Предприятие участвовало в проектах строительства установки этилена ЭП-600 в ПАО "Нижнекамскнефтехим", завода полимеров Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте.

Согласно информации на сайте компании Gemont, она была основана для строительства промышленных комплексов в Турции в 1990 году. В Российской Федерации ведет свою деятельность с 2014 года. Среди проектов, уже реализованных компанией в России, - проект гидроочистных сооружений "Танеко", проект модернизации Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков компании "ТАИФ-НК".