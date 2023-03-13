Выручка от подписок на цифровой контент в России в 2022 году составила 180 млрд рублей

В докладе Центра стратегических разработок и АНО "Диалог" подчеркивается, что аудитория подписочных сервисов последние три года растет высокими темпами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Выручка от подписок на цифровой контент в России по итогам 2022 года составила 180 млрд рублей, следует из доклада Центра стратегических разработок и АНО "Диалог".

Выручка от мультиподписок в России в 2022 году составила 59,4 млрд рублей, уточняется в отчете. Годовая выручка от мультиподписок составила 199 рублей в месяц, число владельцев таких подписок составило 24,9 млн человек.

На музыкальные сервисы подписаны 22,6 млн пользователей, выручка за 2022 год составила 7 млрд рублей, на онлайн-кинотеатры - 11 млн человек, выручка - 40,3 млрд рублей. На облачные сервисы подписаны 7,3 млн, годовая выручка составила 8,3 млрд рублей, на подписки сервисов с электронным книгами подписаны 330 тыс. человек, выручка - 10,5 млрд рублей. Годовая выручка от подписок на программное обеспечение, по данным отчета, составила 2,8 млрд рублей, размер аудитории подписок на софт в России в докладе не указан.

В докладе подчеркивается, что аудитория подписочных сервисов последние три года растет высокими темпами. К примеру, подписочная аудитория крупнейшего мультисервиса "Яндекс Плюс" увеличилась более чем в два раза с конца 2020 года по конец 2022 года. С 2017 года по 2021 год выручка видеосервисов, работающих по платной модели, выросла в девять раз, а рынок электронных книг с учетом всех типов покупок вырос почти в три раза.

При этом у 18% пользователей подписок как в России, так и в Москве есть неиспользуемые актуальные подписки. По данным экспертов, пользователи не избавляются от ненужных подписок вследствие технических трудностей или забывчивости.

Также в докладе отмечается тенденция к росту подписочной экономики в России - по данным экспертов, около 20 млн человек подписаны на сервисы экосистем. "К 2024 году их число составит 35 млн, а к 2030 году - достигнет 55 млн человек", - подчеркивается в отчете.