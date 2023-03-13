Эксперты заявили о потенциале РФ в увеличении рынка овощей до 20,5 млн тонн

Площадь защищенного грунта в России в 2022 году превысила 41 млн квадратов, а объем рынка по итогам 2022 года составит 15,2 млн тонн, отмечается в исследовании компании "Интерагро"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский рынок овощей защищенного грунта имеет потенциал роста до 20,5 млн тонн, что превышает показатель 2022 года на 34,9%. Об этом говорится в исследовании компании "Интерагро", которая специализируется на производстве оборудования для пищевой промышленности и агробизнеса.

"По расчетам компании "Интерагро", с учетом текущей динамики потребления овощей и рекомендованных норм потребления потенциальная емкость рынка овощей в России составляет 20,5 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Согласно данным компании, объем рынка по итогам 2022 года составит 15,2 млн тонн. Аналитики отмечают, что несмотря на сложности, связанные с логистикой, нарушением отлаженных цепочек поставок средств производства и ростом себестоимости производства, в 2022 году в секторе овощеводства защищенного грунта продолжился рост производственных мощностей. Как говорится в исследовании со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2022 году производственные мощности в секторе увеличились по меньшей мере на 2,8 млн кв. метров новых высокотехнологичных теплиц. Таким образом, площадь защищенного грунта в России в 2022 году превысила 41 млн кв метров.

Наиболее активное расширение площадей зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Ввод новых производственных мощностей был простимулирован активным субсидированием отрасли. В 2023 году больше всего запусков новых тепличных проектов ожидается в европейской части России. Одновременно из производственной цепочки выбывают технологически устаревшие теплицы, некоторые из них перепрофилируются под выращивание рассады и сезонных цветов, добавили эксперты.

В "Интерагро" напомнили, что по итогам 2022 года валовой сбор в секторе защищенного грунта достиг рекордных для России значений и составил 1602 тыс. тонн овощей, что больше показателя предыдущего года на 5,6%. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. тонн (рост на 5,3% к предыдущему году), томатов - в 668,4 тыс. тонн (рост на 6%). Производство прочих культур (зелени, баклажан и перца) достигло 48,5 тыс. тонн.

В исследовании отмечается, что в 2021 году среднедушевое потребление овощей в России составляло 104 кг, что на 35% меньше рекомендованной Минздравом России нормы потребления. При этом, по оценке ГК "Интерагро", по итогам 2022 года на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление овощей на душу населения снизится, как ожидается, на 5%, до 99 кг. "На фоне прогнозируемого Минэкономразвития России восстановления роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6% и в 2024 году на 2,8% можно ожидать некоторого восстановления потребления овощей к уровню 2021 года на конец прогнозного периода, т. е. до уровня 104 кг на человека в год", - считают эксперты.