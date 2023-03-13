Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть

Москва будет исходить из определенных решений, принятых на этот счет президентом РФ и оформленных соответствующими документами, а не из сведений информагентств, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Индией в экономических вопросах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть.

"У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, разумеется, мы ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", - сказал Песков в беседе с журналистами в понедельник.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российские энергоресурсы. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.

Нью-Дели не поддержал введенный Западом в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как заявлял ранее министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны, и Индия продолжит проводить независимую политику для обеспечения своей энергетической безопасности.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря подписал указ об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, запретив с февраля ее поставки покупателям, которые примкнули к этому ограничению.