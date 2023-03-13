Песков заявил, что формат G7 не отражает всю мировую экономику

Москва ориентируется на G20 и БРИКС, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Формат Группы семи (G7) не отражает всю мировую экономику, в этой связи Москва ориентируется на Группу двадцати (G20) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать доклад западных аналитиков о том, что доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила аналогичный показатель стран G7.

"Вне зависимости от заключения этих экспертов можно сказать, что экономический вес в глобальной экономике стран БРИКС постоянно имеет тенденцию к росту. Мировая экономика далеко не ограничивается странами "Большой семерки". Именно поэтому Россия считает, что этот формат явно не отражает экономические чаяния нашей планеты. В данном случае более широкий состав участников, "двадцатка", гораздо более полным образом отражает реальное положение дел. На что мы и ориентируемся", - сказал Песков.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".