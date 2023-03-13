Росатом намерен поставить литий для бразильской АЭС

Речь идет о более 100 кг гидроксида лития-7, который предназначен для использования в системе охлаждения реакторов, отметили в топливной компании Росатома "ТВЭЛ"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Росатом до конца 2023 поставит литий-7 для атомных энергоблоков в Бразилии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

"Новосибирский завод химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ") выиграл тендер бразильской компании Eletronuclear на поставку более 100 кг гидроксида лития-7. Продукция предназначена для использования в системе охлаждения реакторов обоих действующих энергоблоков АЭС имени адмирала Альваро Альберто (АЭС "Ангра")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставку продукции бразильскому заказчику планируется выполнить до конца 2023 года.

Литий-7 с атомной долей изотопа лития-7 не менее 99,9% производства ПАО "НЗХК" традиционно используется в ядерной энергетике в качестве добавки в теплоноситель первого контура реакторов типа PWR (западные аналоги реакторов ВВЭР) для корректировки водно-химического режима, а также в производстве химических реагентов для ядерной энергетики в качестве основного компонента при подготовке ионообменных мембран ядерного класса, входящих в состав оборудования водоподготовки теплоносителя реакторов.