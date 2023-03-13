13 марта, 11:05

Средства фонда "Росинфокоминвест" вложат в создание национального репозитория ПО

В Минцифры отметили, что необходимые для этого процедуры уже запущены

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Средства российского государственного инвестиционного венчурного фонда "Росинфокоминвест" будут направлены на создание национального репозитория программного обеспечения (ПО) с открытым кодом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Средства будут направлены на создание национального репозитория ПО с открытым кодом", - сказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что необходимые для этого процедуры уже запущены.

Как сообщила газета "Ведомости", Минцифры предложило передать 1,3 млрд рублей, которые с 2007 года находятся без движения на счетах фонда "Росинфокоминвест", на создание национального репозитория. По данным газеты, получателем средств "Росинфокоминвеста" станет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). При этом, отмечает издание, РФРИТ будет промежуточным звеном и в дальнейшем передаст 1,3 млрд рублей в АНО "Открытый код". 

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