В Думе заявили, что отсечение РФ от мировой экономики защищает от банковского пузыря США

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Россия в самой меньшей степени пострадает от возможного "взрыва"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банкротство американского Silicon Valley Bank и последующее закрытие Signature Bank вызвано финансовым пузырем на рынке США, а отсечение РФ от мировой экономики защитит российский банковский сектор от последствий. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Американская система значительно перевздута с точки зрения накачки финансовыми инструментами, средствами финансовыми, которые туда направляются. При этом реальное наполнение материальное того финансового пузыря, который накопился, в разы, если не в десятки раз, меньше. И, очевидно, рано или поздно этот пузырь должен был лопнуть. Учитывая, что США, вместо того, чтобы решать серьезные внутренние проблемы, которые могут привести к потрясениям как в стране, так и во всем мире, отвлекают свои финансовые ресурсы. Это отвлечение вредит американской экономике. Это может привести к серьезному кризису и в США, и во всем мире, так как мир очень сильно связан. При этом отсечение РФ в данном случае благом является для российской экономики, поскольку она менее привязана сейчас к тем процессам, которые сейчас происходят в США", - сказал он.

По мнению депутата, Федеральная резервная система США (ФРС) в ближайшее время примет решения, чтобы смягчить удары от банкротств, и напечатает доллары, однако эти деньги не обеспечены, долг уже значительный, и это поспособствует накоплению еще большей напряженности. При этом, благодаря тому, что Россию отсекли от мирового финансового пузыря, страна в самой меньшей степени пострадает от возможного "взрыва".

"У нас Центральный банк и Минфин ведут разумную политику, несмотря на давление депутатов Госдумы и общественности, и требования напечатанными деньгами финансировать разные проекты, они не идут на это. Поэтому для нашей экономики таких последствий не предвидится. У нас была такая ситуация, когда произошел дефолт в 1998 году, это то, что сейчас грозит США. Тогда как раз печатались деньги государством необеспеченные реальными, материальными активами", - добавил Аксаков.

Депутат также отметил, что существует вероятность повторения сценария 2008 года, когда банкротство крупного американского банка спровоцировало панику на рынках. "Вероятность есть, хотя я думаю, что сейчас Федеральная резервная система примет очень жесткие решения, направленные на то, чтобы заткнуть дыры, образовавшиеся в финансовом блоке американской экономики, но это все за счет печатного станка. Фактически раньше это удавалось делать за счет низких процентных ставок в экономике США, но сейчас ставки для населения нулевые в банках, но при этом ставка ФРС уже довольно существенно поднялась, соответственно, населению не интересно идти в финансовые институты для того, чтобы подпитывать экономику США, в том числе дешевыми деньгами. Очевидно, будут искать иные способы вложения своих средств в этих условиях", - добавил он.

В феврале 2023 года ФРС США повысила ставку с 4,25-4,5% до 4,5-4,75% годовых.

О банкротстве Silicon Valley Bank

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен мирового экономического кризиса 2008 года. По состоянию на конец 2022 года банк был 16-м по размеру в США. В след за ним закрылся и Signature Bank.