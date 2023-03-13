Ростовская область увеличила уставной капитал лизинговой компании на 83 млн рублей

За последние пять лет объем бюджетных инвестиций в капитал компании составил около 470 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о докапитализации "Региональной лизинговой компании" на 83 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.

"Более 83 млн рублей направлено на докапитализацию АО "Региональная лизинговая компания Ростовской области". Распоряжение о внесении взноса в уставной капитал областной компании подписал губернатор Василий Голубев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние пять лет объем бюджетных инвестиций в уставной капитал лизинговой компании составил около 470 млн рублей.

"Это позволило существенно нарастить финансовую помощь малому и среднему бизнесу. Так, в 2022 году господдержкой был обеспечен 101 договор финансовых услуг с предпринимателями и компаниями на общую сумму 284 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В 2023 году компания планирует заключить 37 договоров лизинга на покупку сельхозтехники и высокотехнологичного оборудования с субъектами малого и среднего бизнеса.