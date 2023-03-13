В ДНР создали территориальный орган Счетной палаты

И.о. председателя ведомства Галина Изотова отметила, что такой орган создан только в Донецкой Народной Республике

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Счетная палата создала территориальный орган в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила журналистам и.о. председателя ведомства Галина Изотова.

"Территориальный орган Счетной палаты создан только в ДНР", - сказала она по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия ", в котором принимали участие представители Счетной палаты.

В октябре прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ДНР изначально при разработке законодательства ориентировалась на российские нормы, поэтому синхронизация законодательства началась уже давно. Он уточнял тогда, что необходимо сделать переходный период максимально спокойным для жителей.