Глава МИД Венгрии обсудит во Франции расширение участия Framatome в проекте АЭС "Пакш-2"

Петер Сийярто также проведет переговоры с генсеком Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном

БУДАПЕШТ, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудит с руководством французской компании Framatome расширение ее участия в строительстве АЭС "Пакш-2" в связи с возможным выходом из проекта германской Siemens Energy. В этих целях глава венгерского МИД направился в понедельник во Францию, куда в тот же день планировал вылететь с визитом премьер-министр страны Виктор Орбан.

Как сообщил Сийярто, сперва он побывает в Париже, а оттуда переберется в Фламанвиль, где в Нормандии на берегу пролива Ла-Манш находится АЭС, управляемая Framatome, и где у него состоится встреча со специалистами этой компании. "Сначала мы поговорим с нашим другом генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманном о возможности восстановления мировой экономики, а затем у нас будет короткий рейс во Фламанвиль, где мы обсудим с Framatome, одной из ведущих мировых компаний в области атомной промышленности, расширение участия Франции в инвестициях в "Пакш-2", - написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG получил заказ на изготовление и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами для двух новых энергоблоков АЭС в Пакше, которые должны быть сооружены по проекту Росатома. Правительство Франции дало компании Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования, а в Германии вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок продолжают блокировать участие Siemens Energy в этом проекте.

Ранее Сийярто заявлял, что германские технологии, предназначенные для АЭС "Пакш-2" в Венгрии, будут заменены на французские или российские, если власти ФРГ не выдадут лицензию своей компании. Глава МИД уже обсуждал такую возможность с руководством Framatome в Париже. При этом он называл действия германского правительства неприемлемыми, напоминая, что российские организации и предприятия ядерной энергетики не находятся под санкциями Евросоюза.

О проекте "Пакш-2"

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400МВт.

В октябре 2021 года АО "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". Ранее в рамках этого проекта был заключен контракт на изготовление турбин компанией GE Hungary Kft., которая является венгерским дочерним предприятием американской General Electric. С учетом этого вывод ядерной энергетики из-под действия санкций ЕС приобретает для проекта "Пакш-2" особое значение.