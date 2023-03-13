Минсельхоз предложил законодательно закрепить понятие фермерской продукции

Директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксения Шевелкина отметила, что целесообразность введения этого понятия на законодательном уровне уже прорабатывалась с представителями торговой сети "Магнит"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает закрепить на законодательном уровне понятие фермерской продукции, внеся соответствующие изменения в закон о развитии сельского хозяйства. Об этом в ходе обсуждения в Совете Федерации дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции для ее доступности населению сообщила директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксения Шевелкина.

"С целью определения понятия "фермерская продукция" мы бы предложили внести изменения в закон о развитии сельского хозяйства. При этом с такими в общем-то посылами, что сельхозпродукция, а также продукция первичной и последующей переработки, которая производится сельхозтоваропроизводителями, признается таковой в случае, если производится предприятиями, которые относятся к микро- и малому предпринимательству, таким образом оградив крупный бизнес от возможности использования понятия "фермерское" и тождественных к ним наименований", - сказала она.

По ее словам, сейчас определение "фермер" используется в российском законодательстве в рамках норм и тождественно понятиям, которые используются в федеральном законе о крестьянских и фермерских хозяйствах, однако уравнение понятия фермера с понятиями личного подсобного хозяйства или сельскохозяйственный потребительский кооператив некорректно. По ее мнению, за счет законодательного закрепления фермерской продукции можно стимулировать сбыт продукции малого агробизнеса.

Шевелкина отметила, что целесообразность введения на законодательном уровне понятия "фермерская продукция" уже прорабатывалась с представителями торговой сети "Магнит". "Таким образом, мы бы без дополнительных ГОСТов, как ранее предлагалось, без дополнительных юридических временных и затратных препятствий дали возможность с учетом действующего законодательства предпринимателям, которые относятся к таковым, заходить в сети без введения дополнительных административных регламентов", - сказала она.

Она отметила, что в целом в текущем году выделено порядка 15,5 млрд рублей на все мероприятия, которые направлены на поддержку фермеров, развитие сельской кооперации, поддержку субъектов МСП, в том числе в рамках стимулирующей субсидии. Ранее Минсельхоз предлагал законодательство закрепить статус фермера в России в 2023 году.