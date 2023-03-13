Ретейлеры РФ попросили вернуть беспошлинный порог в €200 евро для зарубежных покупок

Компании направили соответствующее письмо в адрес Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина и ФТС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Некоторые ретейлеры, среди которых маркетплейс Wildberries, DNS, "М.Видео - Эльдорадо", "Детский мир" и re:Store, обратились к правительству с просьбой вернуть сниженный беспошлинный порог для трансграничной торговли для физических лиц в размере €200 ради баланса конкуренции на рынке. Об этом говорится в коллективном письме компаний, которое имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили в Минэкономразвития. Ретейлеры направили его в адрес Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина и ФТС.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии продлил действие порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа для физических лиц в рамках интернет-торговли в €1 тыс. до 1 апреля 2023 года. Решение о том, какой порог будет установлен с 1 апреля, пока не принято. Согласно правилам, если стоимость посылки превышает сумму порога, или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее €2 за 1 кг.

Авторы письма считают, что повышение беспошлинного порога с €200 до €1 тыс. было предпринято с целью избежать дефицита товаров первой необходимости на фоне санкций, и эта цель достигнута. По их мнению, российские предприятия адаптировались к санкциям, заработал механизм параллельного импорта, налажены устойчивые цени поставок товаров по разным транспортным коридорам.

"Мы считаем, что в условиях слаженной работы внутрироссийских предприятий, бесперебойности поставок товаров и услуг как между странами Евразийского экономического союза, так и с иными дружественными странами, необходимо восстановить баланс конкуренции. В связи с вышеизложенным ходатайствуем о возвращении действия беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в €200 со 2 апреля 2023 года", - говорится в тексте письма.

Как сообщил ТАСС источник на рынке ретейла, единой позиции по этому вопросу среди бизнеса нет. Говорить о стабилизации товарного рынка преждевременно: механизм параллельного импорта еще совершенствуется, каналы ввоза товаров могут непредсказуемо изменяться. Резкие изменения могут спровоцировать снижение доступности товаров в отдельных категориях, поэтому пока обсуждать снижение порога беспошлинного ввоза товаров рано, считает представитель одной из компаний.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты сообщили, что снижение беспошлинного порога может негативно отразиться на потребителе. Как сообщал президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, искусственное ухудшение условий для импорта плохо скажется и на бизнесе, и на казне государства и, что важнее всего, на покупателе. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин добавлял, что более высокий беспошлинный порог предоставляет потребителю доступ к иным рынкам, возможность сэкономить.