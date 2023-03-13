"Калашников" сообщил о начале производства и первых контрактах поставок пистолета Лебедева

Как отметили в оружейном концерне, партию модульных пистолетов уже передали заказчику, она проходит войсковые испытания

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" приступил к производству и выполнению первых контрактных поставок модульного пистолета Лебедева (МПЛ), партия изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников в преддверии выставки "Эскпотехностраж", которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

"Выставка "Эскпотехностраж" традиционно важна для нас с точки зрения ее организатора и заказчика нашей продукции, Федеральной службы войск национальной гвардии России. Росгвардия - надежный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания", - приводятся слова Лушникова в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой концерна.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. Пистолет МПЛ предназначен для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. В 2021 году МПЛ и МПЛ-1 был принят на вооружение Росгвардии. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора ИМЗ Дмитрия Лебедева, орденом "За военные заслуги".

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" пройдет с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.