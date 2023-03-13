В Чечне зарплаты бюджетников увеличились на 15% в 2022 году

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что безработица сократилась и составила менее 8%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Чечни увеличили зарплаты бюджетников в регионе в среднем на 15% в 2022 году. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

"В четвертом квартале мы смогли смело увеличить зарплаты бюджетников в среднем до 15%. Безработица, которая в период пандемии сильно выросла, уже сократилась и составила менее 8%", - отметил Кадыров.

В своем докладе он также сообщил, что регион лидирует по ревакцинации от коронавируса, вакцинации от гриппа и диспансеризации. "Республика снова заняла первые места в рейтинге по отсутствию вредных привычек и росту демографии", - добавил глава Чечни.