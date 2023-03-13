В МЭР заявили, что турпоток по РФ в 2023 году может приблизиться к показателю 2019 года

По словам заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, по итогам 2022 года совершили 61 млн поездок внутри страны, что близко к показателям доковидного уровня

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Туристический поток по России по итогам 2023 года может приблизиться к показателю 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на пленарном заседании выставки "Интурмаркет".

"В целом по стране у нас 61 млн поездок по итогам [2022] года - это на 4 млн больше, чем год назад. Отрасль постепенно восстанавливается до доковидного уровня. Надеемся, что в этом году мы точно приблизимся к тому, что было в 2019 году, а он был для отрасли одним из самых лучших", - сказал он.

Замминистра отметил, что рост турпотока по стране сдерживает недостаток номерного фонда. Работа по его наращиванию будет приоритетной при развитии туризма в стране.

Туристический поток по России в 2019 году составил около 65 млн поездок. По итогам прошлого года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 8%, составив порядка 62 млн поездок, сообщал в конце декабря министр экономического развития РФ Максим Решетников.