Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта более 10 автомобильных брендов

Как отмечается в письме министерства в адрес ассоциации "Российские автомобильные дилеры", речь идет о "брендах недружественных стран"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта более чем 10 автомобильными брендами: Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia. Об этом говорится в письме министерства в адрес ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), которое есть в распоряжении ТАСС.

В ассоциации подчеркнули, что соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время. "Минпромторг по итогам совещания от 26 декабря и полученного от нас списка брендов внёс изменения. Это касается брендов недружественных стран", - рассказали в РОАД.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. В частности, в список вошли бренды автомобилей: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций.