Мишустин: рекордный урожай зерна в 157 млн тонн стал возможен за счет поддержки АПК

Премьер-министр РФ провел встречу с депутатами фракции "Единая Россия"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рекордный урожай зерновых общим объемом 157 млн тонн, который аграриям удалось собрать в 2022 году, стал возможен благодаря последовательной поддержке аграрного сектора. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме о работе правительства.

"Системный подход в сельском хозяйстве дает рекордные результаты. Мы знали, что прошлой осенью собрали лучший урожай зерновых за несколько последних десятилетий. Но скажу, что совсем недавно, буквально на днях, Росстат подвел итоги, и у нас есть точная цифра - 157 млн тонн зерновых. Этот успех наших аграриев стал возможен благодаря последовательной многолетней государственной поддержке отрасли, конечно, с участием парламента и, конкретно, депутатов "Единой России", - сказал премьер.