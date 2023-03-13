На Украине прогнозируют сокращение валового сбора зерна на 37%

В 2023 году он может составить 34 млн тонн, сообщили эксперты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Валовый сбор зерна на Украине в 2023 году может составить 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя прошлого года и на 60% меньше, чем в 2021 году. Об этом в понедельник сообщило издание Agronews со ссылкой на прогноз специалистов Национальной академии аграрных наук Украины.

В качестве причин падения сбора названы сокращение посевных площадей, изменение структуры посевов, снижение урожайности зерновых культур и нехватка финансирования.

В декабре 2022 года в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" прогнозировали сокращение урожая зерновых из-за уменьшения посевных площадей на 45% и снижения урожайности. В июле прошлого года премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что площадь под все сельскохозяйственные культуры сократилась на 25% по сравнению с предыдущим годом в связи с недостатком горючего и якобы отсутствием возможности экспортировать прошлогодний урожай.