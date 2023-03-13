Стоимость золота на Comex превысила $1,9 тыс. за тройскую унцию впервые с 9 февраля

Стоимость серебра находилась на уровне $21,55 за тройскую унцию

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $1,9 тыс. за тройскую унцию впервые с 9 февраля 2023 года, следует из данных торговой площадки.

В максимуме цена драгметалла достигала $1 904,9 за тройскую унцию. К 15:33 мск золото торговалось на уровне $1 902,8 за унцию (+1,91%).

По данным биржи на 15:40 мск, цена золота росла на 1,87% и составляла $1 902,1 за тройскую унцию. В то же время стоимость серебра в ходе торгов на Comex находилась на уровне $21,55 за тройскую унцию (+5,1%).