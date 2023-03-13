Газопровод Ковыкта - Жигалово под Иркутском намерены ввести в эксплуатацию до 2026 года

Его протяженность превысит 110 км

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Магистральный газопровод Ковыкта - Жигалово в Иркутской области планируют ввести в эксплуатацию в 2024 - 2025 годах. Об этом сообщил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов России в Совфеде губернатор региона Игорь Кобзев.

"Мы все-таки не исключаем, что в рамках нашей программы магистральный газопровод Ковыкта - Жигалово будет введен в эксплуатацию в 2024 - 2025 году. Это даст возможность дальше рассматривать поручения, которые были даны президентом России", - сказал он.

Кобзев отметил, что на территории региона находятся 43 месторождения углеводородного сырья, в том числе Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

"Запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения в промышленную эксплуатацию является принципиальным условием для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базы для магистрального газопровода "Сила Сибири". 17 июня 2022 года утверждена совместная с ПАО "Газпром" программа газификации и газоснабжения Иркутской области до 2025 года с объемом инвестиций почти 22 млрд рублей с соотношением правительства Иркутской области - здесь инвестиции составят порядка 5 млрд рублей", - добавил губернатор.

Он отметил, что программой предусматривается газификация районного поселка Жигалово, городов Киренск, Усть-Кут, рабочего поселка Магистральный и еще пяти населенных пунктов Казачинско-Ленского района, что позволит увеличить уровень газификации населения региона на 2,2%.

По информации местных СМИ, протяженность газопровода Ковыкта - Жигалово превысит 110 км.