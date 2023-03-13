Аграрии Белоруссии, Киргизии и Казахстана обсудят импортозамещение на форуме в Ставрополе

Ключевые темы форума - селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве, развитие сельских территорий и цифровизация АПК

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Форум "Образование. Кадры. Экономика", посвященный импортозамещению в агропромышленном комплексе страны, пройдет 17 марта Ставрополе. Ожидается участие делегаций из Белоруссии, Казахстана и Киргизии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"17 марта на базе Ставропольского государственного аграрного университета состоится форум "Образование. Кадры. Экономика", посвященный вопросам импортозамещения в агропромышленном комплексе страны. В нем примут участие представители федеральных научных центров России, делегации из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Ключевые темы форума - селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве, развитие сельских территорий, цифровизация АПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона Владимир Владимиров нацелил руководителей министерств и глав территорий на важность личного участия в форуме и запланированных в ходе него круглых столах.

"Сегодня Ставропольский край активно развивает сотрудничество с ведущими научными центрами в сфере семеноводства и животноводства. На площадке форума соберутся лучшие ученые сельскохозяйственной отрасли, которые поделятся своими наработками в самых разных областях агропромышленного комплекса. Всем заинтересованным ведомствам, главам наших территорий важно принять в работе форума и организованных круглых столах личное участие. Потому что решение вопросов импортозамещения - залог стабильности развития Ставрополья", - подчеркнул Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.