Pfizer приобретает Seagen за $43 млрд

Компании рассчитывают завершить сделку в конце 2023 - начале 2024 года

ТАСС, 13 марта. Американская фармацевтическая корпорация Pfizer в понедельник объявила о приобретении компании Seagen - специализирующейся на разработке инновационных методов лечения онкологических заболеваний - за $43 млрд.

"Pfizer выкупит Seagan за $229 за акцию Seagen наличными, а общая стоимость предприятия составит $43 млрд", - говорится заявлении Pfizer, опубликованном на ее сайте.

Теперь ожидается одобрение акционеров Seagen, а также регулирующих органов. Компании рассчитывают завершить сделку в конце 2023 - начале 2024 года, отмечает в сообщении.

В феврале газета The Wall Street Journal сообщила, что рыночная стоимость Seagen оценивается в $30 млрд.

Pfizer является одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний. По данным The Wall Street Journal, она заработала около $22,7 млрд только от продаж своих вакцин от коронавируса и других препаратов.