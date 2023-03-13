Рекомендательная система от VK "Пульс" объединится с "Дзеном"

В пресс-службе VK сообщили, что объединение позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рекомендательная система холдинга VK "Пульс" начала объединение с контентной платформой "Дзен". Об этом сообщается в письме авторам "Пульса", опубликованном в канале "ПроДзен" в Telegram, эту же информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе VK.

"В сентябре 2022 года контентная платформа "Дзен" присоединилась к VK, и сейчас мы начинаем объединение двух сервисов. Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов", - сообщили в пресс-службе VK.

В пресс-службе подчеркнули, что рабочая команда "Пульса" также объединилась с командой "Дзена" для развития единого продукта и обмена экспертизой.

"Каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 млн пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента", - подчеркнули в пресс-службе.

Весь контент, опубликованный в "Дзене", будет отображен на страницах сервиса "Пульс" - на главной странице mail.ru и других, отмечается в письме компании пользователям сервиса. Все публикации из "Пульса" сохранятся - с 13 марта пользовать смогут скачать архив материалов в личном кабинете "Пульса" и перенести их в "Дзен". Личный кабинет "Пульса" будет закрыт, статистика по новым публикациям и монетизации будет доступна в "Дзене".

С 13 марта 2023 года будет отключена возможность создавать каналы в "Пульсе" - авторы смогут зарегистрировать их только в "Дзене". Также с 1 мая 2023 года пользователи не смогут создавать новые посты в "Пульсе". Вывести средства из личного кабинета "Пульса" авторы смогут до 10 июля 2023 года. "В ближайшее время мы также отменим минимальную сумму в 5 тыс. рублей для вывода денег", - отмечается в опубликованном письме.

О "Пульсе" и сделке по приобретению "Дзена"

В сентябре 2022 года VK объявила о закрытии сделки по обмену сервисами с "Яндексом". VK приобрела контентные платформы "Дзен" и "Новости", а сервис Delivery Club, который раньше принадлежал VK, был передан "Яндексу".

VK, которая ранее называлась Mail.ru Group, запустила рекомендательную систему статей и другого контента "Пульс" в 2019 году. В 2020 году система открыла платформу для пользовательского контента, в рамках которой блогеры и начинающие авторы могли размещать на ней свои материалы и зарабатывать на рекламе.