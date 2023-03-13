Air Moldova снова отменила два рейса в Европу

Речь идет о рейсах в Варшаву и Рим

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Air Moldova в понедельник снова отменила два рейса, на этот раз - в Рим и Варшаву.

"Отменены рейсы в Рим и Варшаву, мы будем регулярно информировать об изменениях в расписании и окажем необходимую помощь в соответствии с правами пассажиров", - говорится в заявлении главного авиаперевозчика Молдавии.

С 2 марта компания отменила более 20 рейсов из Кишинева, в том числе в Болонью, Варшаву, Дюссельдорф, Прагу, Рим, Стамбул, Тбилиси и другие города. Air Moldova объяснила это операционными проблемами, поскольку недоступны три из четырех принадлежащих ей бортов. Однако в минувшую пятницу компания сообщила, что начинает возобновлять полеты, для чего арендовала три самолета у европейских компаний. Пассажиров заверили, что проданные билеты не будут аннулированы, по желанию дата полета будет перенесена либо возмещена стоимость.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа заявила, что власти начали проверку Air Moldova.