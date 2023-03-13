"Газпром" обозначил проблемы при газификации регионов Восточной Сибири

По словам топ-менеджера Владимира Маркова, по каждому региону Восточной газовой программы корпорация разрабатывает схемы мероприятия и необходимые затраты на него

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Одной из основных проблем при газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ является экономический вопрос - поиск источников финансирования и окупаемости газификации с учетом малых объемов потребления и географии регионов, а также недостаточное привлечение прочих недропользователей к вопросам газификации. Такое мнение высказал член правления, начальник департамента "Газпрома" Владимир Марков на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Так, по словам Маркова, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке система добычи газа и его транспортировки до последнего времени практически отсутствовала. Первые такие мощности появились после запуска магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", начала разработки сахалинских месторождений и ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения.

"Тем самым создались первые предпосылки для начала газификации этой зоны РФ. Учитывая географию, сложности рельефного характера, расстояния, которые существуют на этих территориях, а также незначительные по масштабам затрат объемы потребления, экономически, как бы мы этого не хотели, вопрос становится достаточно непростым. Он требует источников для финансирования и источников для последующей окупаемости. Мы надеемся, что в рамках Восточной программы эти задачи будут очерчены, и будут найдены пути решения, с одной стороны, возврата вложений, их источников, и ценового подхода к последующей реализации газа на территории", - сказал член правления газового холдинга.

При этом он также обозначил вопрос привлечения прочих недропользователей Восточной Сибири к мероприятиям по газификации регионов этой части России.

"Надо понимать, что добычные мощности на территории Восточной Сибири принадлежат не только "Газпрому", но и другим недропользователям, хорошо известным в нашей стране. К большому сожалению, они сегодня практически не задействованы в вопросах поставки газа населению и социально-бытовым потребителям на территории тех субъектов, где они работают", - отметил топ-менеджер "Газпрома". При этом "Газпром" по каждому региону, участвующему в Восточной газовой программе, разрабатывает перспективные схемы газификации, которые определяют ее источники, варианты и необходимые затраты на эти мероприятия, подчеркнул Марков.

Восточная газовая программа была утверждена в сентябре 2007 года. Координировать деятельность по ее реализации правительство РФ поручило "Газпрому".