Белоруссия и Иран намерено взаимно признавать результаты сертификации халяльной продукции

Стороны также планируют обмениваться "опытом и знаниями в области технологий, компетенций, объектов инфраструктуры связанных с отраслью

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Иран договорились, что будут взаимно признавать результаты сертификации халяльной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по стандартизации Белоруссии после подписания в понедельник соответствующего меморандума в Тегеране в рамках официального визита президента Александра Лукашенко в Иран.

"Меморандум направлен на продвижение и развитие сотрудничества в отношении продукции халяль. Так, предусматривается взаимодействие сторон в области процедуры оценки соответствия, стандартов и технических регламентов для выдачи сертификатов халяль и их взаимного признания на выпускаемую и взаимопоставляемую странами продукцию", - говорится в сообщении. При этом взаимное признание результатов сертификации халяль относится только к сертификатам, выданным Иранской национальной организацией по стандартизации (INSO) и ООО "Белхаляль".

В сообщении отмечается, что стороны также планируют обмениваться "опытом и знаниями в области технологий, компетенций, объектов инфраструктуры, а также исследований и разработок, связанных с продукцией халяль".

"Подписание данного меморандума является продолжением мер, предпринимаемых Госстандартом Беларуси по оказанию содействия отечественной промышленности в выходе на рынки стран дальней дуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоруссия уже имеет такой опыт с ОАЭ, в результате которого 60 предприятий могут осуществлять поставки белорусской продукции в эту страну, а также другие государства Персидского залива.