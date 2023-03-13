Киев нашел управленца для приписываемых Фридману активов в компании по производству воды

Управление арестованными активами "Моршинской" передали компании "Карпатские минеральные воды"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Украинское национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передало компании "Карпатские минеральные воды" из Львовской области управление арестованными активами производителя минеральной воды "Моршинская" (по данным украинских СМИ, владельцем активов был российский предприниматель Михаил Фридман).

"АРМА определило победителя конкурса по отбору управляющего для арестованных активов производителей и реализаторов минеральных вод, в частности "Моршинской". Победу в отборе одержало ООО "Карпатские минеральные воды". <…> После проведения оценки арестованных корпоративных прав с победителем отбора будет заключен договор управления", - говорится в сообщении пресс-службы АРМА, опубликованном в понедельник на сайте агентства.

АРМА объявило конкурсный отбор управляющего для арестованных корпоративных прав двух иностранных компаний 10 февраля 2022 года.

В июне прошлого года офис генерального прокурора Украины сообщил, что по его ходатайству суд наложил арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России, на предприятия, которые являются крупными производителями минеральных вод в стране. 13 июня украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщило, что российским предпринимателем, часть активов которого была арестована на Украине, является Фридман, арест наложен на объекты его собственности по производству минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". По данным издания, на Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп"). Компания выступает эксклюзивным импортером воды "Боржоми" на Украину, а также представлена местными брендами - минеральной водой "Моршинская" и "Миргородская".