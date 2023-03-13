"Росморпорт" ожидает переноса сроков нескольких инвестпроектов на 2025-2026 годы

Начальник управления инвестиций и стратегического развития ведомства Андрей Болдорев допустил перенос сроков сдачи по проектам "Новотранс" в Усть-Луге, зернового терминала в Новороссийске и "Ванинотрансуголь"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Росморпорт" ожидает переноса нескольких инвестиционных проектов со сроком сдачи в 2024 году на один-два года, сообщил журналистам начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт" Андрей Болдорев.

"[Сдвиг возможен] по проекту "Новотранс" в Усть-Луге, по проекту зернового терминала в Новороссийске, будет сдвиг по "Ванинотрансуголь", еще ряд проектов под вопросом", - сказал он.

Болдорев отметил, что на перенос сроков влияют разные факторы. В некоторых случаях речь идет о смене проектных решений, корректировке проектной документации.